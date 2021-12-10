Джерело - Чемпіон.
УЄФА підбив підсумки голосування за найгарніший забитий м'яч у 6-му турі Ліги конференцій 2021/22.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Забитий м'яч 24-річного півзахисника Зоря Єгора Назарини уболівальники визнали найкращим.
Півзахисник Зорі потужним ударом зі штрафного на 18-й хвилині відкрив рахунок у матчі. Конкурентами українця були Борха Майораль (Рома), Ріс Нельсон (Фейєнорд) та Іван Шранц (Славія Прага). Однак саме Єгор набрав найбільшу кількість голосів.
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