Назарина забив найкращий гол тижня у Лізі конференції

Джерело - Чемпіон.

УЄФА підбив підсумки голосування за найгарніший забитий м'яч у 6-му турі Ліги конференцій 2021/22.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Забитий м'яч 24-річного півзахисника Зоря Єгора Назарини уболівальники визнали найкращим.

Півзахисник Зорі потужним ударом зі штрафного на 18-й хвилині відкрив рахунок у матчі. Конкурентами українця були Борха Майораль (Рома), Ріс Нельсон (Фейєнорд) та Іван Шранц (Славія Прага). Однак саме Єгор набрав найбільшу кількість голосів.