У матчі плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу-2022 збірна України має проходити Шотландію.

Про це у випуску ПРЯМА ЧЕРВОНА Фоззі та Микола Василькова заявив український телеведучий та шоумен Сергій Притула.

"Я не бачу причину, чому б нам не пройти Шотландію. Статистика на нашому боці.

І нагадаю, що у нас психологічна перевага. Коли ми граємо з грандами я нервую. Ми завжди в Італії програємо, з Іспанією, слава Богу, десь вони якось нерішуче себе поводять. А на такі команди треба виходити і показувати хто тут козаки на футбольному полі.

У нас з шотландцями прекрасні були взаємовідносини. Треба продовжувати старі добрі хороші традиції", - зазначив Притула.