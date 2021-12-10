Нардеп: Фраза Селезньова у СІЗО звучатиме двозначно

Народний депутат Олексій Гончаренко відреагував на слова нападника Минаю Євгена Селезньова.

Про це народний обранець розповів у Telegram.

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"Ця фраза у СІЗО звучатиме дуже двозначно.

Я ще раз повторюю: ніхто у нашій країні не має права принижувати, ображати, загрожувати журналістам. Навіть такий серйозний "рекордсмен", як Селезньов", - розповів Гончаренко.