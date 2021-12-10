Нардеп: Фраза Селезньова у СІЗО звучатиме двозначно

Джерело - Чемпіон.
Народний депутат Олексій Гончаренко відреагував на слова нападника Минаю Євгена Селезньова.
Про це народний обранець розповів у Telegram.
Актуально: Селезньов: Те, що каже Гончаренко, мені до дупи
"Ця фраза у СІЗО звучатиме дуже двозначно.
Я ще раз повторюю: ніхто у нашій країні не має права принижувати, ображати, загрожувати журналістам. Навіть такий серйозний "рекордсмен", як Селезньов", - розповів Гончаренко.
Також нардеп пообіцяв відправити депутатське звернення щодо Селезньова у МВС.
Раніше, Гончаренко закликав Нацполіцію відреагувати на погрози Селезньова.
Нагадаємо, тренер Миная пригрозив журналісту судом.
Читайте також: Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова?