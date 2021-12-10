Україна втратила шанс наздогнати Росію у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися заключні тури групових етапів Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.
Україна була представлена у Лізі чемпіонів київським Динамо та донецьким Шахтарем, а у Лізі конференцій – луганською Зорею.
"Гірники" зіграли внічию з Шерифом (1:1), кияни поступилися Бенфіці (0:2), а підопічні Віктора Скрипника зіграли внічию з Буде/Глімтом (1:1).
Таким чином, за підсумками туру Україна втратила ще один рядок у таблиці коефіцієнтів УЄФА, пропустивши вперед Сербію. Крім того, Україна вже не матиме шансу наздогнати суперників, оскільки всі наші команди завершили свій виступ у єврокубках.