Шахтар продовжив контракт із Майконом

Майкон тримав новий контракт

Шахтар уклав новий контракт із бразильським півзахисником Майконом.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

24-річний хавбек продовжив угоду з "гірниками" ще на чотири роки – до 31 грудня 2025-го.

Майкон приєднався до Шахтаря влітку 2018 року. Він провів у складі "оранжево-чорних" уже 97 поєдинків у всіх турнірах і забив 8 м'ячів. Бразилець – дворазовий чемпіон України (2019, 2020), володар Кубка (2019) та Суперкубка України (2021).

Раніше, Жуніор Мораес продовжив контракт з донецьким клубом.