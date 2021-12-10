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Шахтар продовжив контракт із Майконом

Сьогодні 09:15 204 0
Майкон тримав новий контракт
Шахтар продовжив контракт із Майконом
#Майкон, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар уклав новий контракт із бразильським півзахисником Майконом.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

24-річний хавбек продовжив угоду з "гірниками" ще на чотири роки – до 31 грудня 2025-го.

Майкон приєднався до Шахтаря влітку 2018 року. Він провів у складі "оранжево-чорних" уже 97 поєдинків у всіх турнірах і забив 8 м'ячів. Бразилець – дворазовий чемпіон України (2019, 2020), володар Кубка (2019) та Суперкубка України (2021).

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