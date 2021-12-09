Вест Гем з Ярмоленком поступився Динамо Загреб, Ференцварош із Зубковим обіграв Баєр. Результати 6 туру Ліги Європи

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Відбулися матчі 6 туру Ліги Європи.
Ліга Європи
6 тур, 09 грудня
Брага - Црвена Звезда 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 52 Галено (пен), 1:1 - 70 Катай (пен)
Вест Гем - Динамо Загреб 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 4 Оршич
Генк - Рапід Відень 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 29 Любічич
Лаціо - Галатасарай 0:0
Лудогорець - Мідтьюлланн 0:0
Марсель - Локомотив Москва 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 35 Мілік
Селтік - Бетіс 3:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 3 Велш, 1:1 - 69 Бейн (автогол), 2:1 - 72 Хендерсон, 2:2 - 75 Іглесіас, 3:2 - 77 Тернбулл
Ференцварош - Баєр Леверкузен 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 82 Айсса
Раніше, Наполі обіграло Лестер.