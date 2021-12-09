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Сьогодні 22:11 203 0
Результати 6 туру Ліги конференції
Рома переграла ЦСКА, Гент з Безусом обіграв Флору. Результати 6 туру Ліги конференції

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі групового раунду Ліги конференції.

Ліга конференцій
6 тур, 9 грудня
Група А

ЛАСК – ГІК 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Баліч, 2:0 - 64 Накамура, 3:0 - 81 Грубер

Алашкерт – Маккабі Т-А 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 78 Больєвіч, 1:1 - 90 Альмог

Група В

Гент – Флора 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Бруно

Партизан – Анортосіс 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 20 Міловановіч, 1:1 - 33 Хрістодолопулос (пен)

Група С

ЦСКА Софія – Рома 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 15 Абрахам, 0:2 - 34 Майораль, 0:3 - 53 Абразам, 1:3 - 75 Чатановіч, 2:3 - 90+3 Вілдсхут

Група D

АЗ – Раннерс 1:0 (0:0)

Гол: 1:0  - 87 Остінг

Клуж – Яблонец 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Дебелюх, 2:0 - 83 Дебелюх

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