Рома переграла ЦСКА, Гент з Безусом обіграв Флору. Результати 6 туру Ліги конференції

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Відбулися матчі групового раунду Ліги конференції.
Ліга конференцій
6 тур, 9 грудня
Група А
ЛАСК – ГІК 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 41 Баліч, 2:0 - 64 Накамура, 3:0 - 81 Грубер
Алашкерт – Маккабі Т-А 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 78 Больєвіч, 1:1 - 90 Альмог
Група В
Гент – Флора 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 51 Бруно
Партизан – Анортосіс 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 20 Міловановіч, 1:1 - 33 Хрістодолопулос (пен)
Група С
ЦСКА Софія – Рома 2:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 15 Абрахам, 0:2 - 34 Майораль, 0:3 - 53 Абразам, 1:3 - 75 Чатановіч, 2:3 - 90+3 Вілдсхут
Група D
АЗ – Раннерс 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 87 Остінг
Клуж – Яблонец 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 45 Дебелюх, 2:0 - 83 Дебелюх