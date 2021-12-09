Джерело - fanday.net.
Колишній Роман Максимюк після Динамо міг повернутися до Зеніту, але щось не склалося.
Про це заявив ексгравець.
"Чи часто спілкувався із Суркісами? Не дуже: під час підписання контракту, а ще під час роботи, коли мене хотіли в Зеніт повернути, мене викликали на розмову. Було кілька зустрічей. З Григорієм менше, з Ігорем більше, бо більше відповідав за трансфери та все інше. Але це була ділова розмова – те, що стосувалося клубної роботи.
Де отримував більше грошей: у Динамо чи Зеніт? Звичайно, що у Динамо. Суму називати не буду. Тому що ми підписували контракт, і на все життя є дійсним пункт, що ми не маємо права розголошувати цю інформацію.
Чи міг повернутися до Зеніту після Динамо? Була серйозна розмова, але щось не склалося. Але й перехід у Дніпро вважаю удачею. Мені там добре було", - зазначив Максимюк.
Також в інтерв'ю Роман Максимюк звинуватив свою колишню дружину в зрадах із Олександром Алієвим, та розповів, що Алієв бив свою, на той час, дружину. У свою чергу, Тетяна Алієва звинуватила Максимюка в брехні та заявила, що той продав свого сина.
Максимюк грав за Прикарпаття, Зеніт, Динамо, Дніпро та Волинь. Також вінгер викликався до збірної України. Зараз ексфутболіст працює вантажником, бо всі свої гроші програв у казино.