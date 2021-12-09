Колишній Роман Максимюк після Динамо міг повернутися до Зеніту, але щось не склалося.

Про це заявив ексгравець.

"Чи часто спілкувався із Суркісами? Не дуже: під час підписання контракту, а ще під час роботи, коли мене хотіли в Зеніт повернути, мене викликали на розмову. Було кілька зустрічей. З Григорієм менше, з Ігорем більше, бо більше відповідав за трансфери та все інше. Але це була ділова розмова – те, що стосувалося клубної роботи.

Де отримував більше грошей: у Динамо чи Зеніт? Звичайно, що у Динамо. Суму називати не буду. Тому що ми підписували контракт, і на все життя є дійсним пункт, що ми не маємо права розголошувати цю інформацію.

Чи міг повернутися до Зеніту після Динамо? Була серйозна розмова, але щось не склалося. Але й перехід у Дніпро вважаю удачею. Мені там добре було", - зазначив Максимюк.