Президент київського Динамо Ігор Суркіс ніколи не втручався у роботу тренерів.

Про це заявив ексгравець клубу Роман Максимюк.

"Мутко та Суркіс ніколи не влазили у роботу тренерів, просто збоку спостерігали за роботою команди. Коломойського практично не бувало на базі, його не можна порівнювати у цьому плані із двома іншими президентами, з якими я працював.

Ігор Михайлович Суркіс міг посперечатися з футболістом, хто більше набиває м'яч, і зазвичай завжди перемагав.

Можливо, він десь удома тренувався, серйозно вам говорю. Ігор Суркіс у Белькевича, Каладзе вигравав, сидячи не вище за коліно. У нього була така фішка.

Це було після тренування чисто в емоційному плані. Це було життя команди", - зазначив Максимюк.