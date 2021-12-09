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Максимюк: Суркіс вдома тренувався набивати м'яч

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Колишній гравець Динамо - про враження від роботи з президентом клубу
Максимюк: Суркіс вдома тренувався набивати м'яч
#Суркіс, #Динамо, #Максимюк

Джерело - fanday.net.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс ніколи не втручався у роботу тренерів.

Про це заявив ексгравець клубу Роман Максимюк.

"Мутко та Суркіс ніколи не влазили у роботу тренерів, просто збоку спостерігали за роботою команди. Коломойського практично не бувало на базі, його не можна порівнювати у цьому плані із двома іншими президентами, з якими я працював. 

Ігор Михайлович Суркіс міг посперечатися з футболістом, хто більше набиває м'яч, і зазвичай завжди перемагав.

Можливо, він десь удома тренувався, серйозно вам говорю. Ігор Суркіс у Белькевича, Каладзе вигравав, сидячи не вище за коліно. У нього була така фішка.

Це було після тренування чисто в емоційному плані. Це було життя команди", - зазначив Максимюк.

Також в інтерв'ю Роман Максимюк звинуватив свою колишню дружину в зрадах із Олександром Алієвим, та розповів, що Алієв бив свою, на той час, дружину. У свою чергу, Тетяна Алієва звинуватила Максимюка в брехні та заявила, що той продав свого сина.

Максимюк грав за Прикарпаття, Зеніт, Динамо, Дніпро та Волинь. Також вінгер викликався до збірної України. Зараз ексфутболіст працює вантажником, бо всі свої гроші програв у казино.

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