Леоненко: Яремчук пожалів Динамо

Динамо провалило матч проти Бенфіки у матчі 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів колишній форвард киян Віктор Леоненко в ефірі Футбол 1.

"Якщо хтось думає, що те, що Динамо посіло останнє місце у групі, — сенсація… Ні, хлопці. Це Барселона дізналася, що є Ліга Європи. Вони двадцять років не знали, що такий турнір є. Ось це — сенсація.

Гра не вийшла. Мені вона не сподобалася. Бенфіка, явний фаворит, забила два голи та почала другий тайм грати від оборони… Хтось подумав, що це схоже на матч із Баварією. Ні, Баварія кинула грати після 2:0. А тут відійшли назад і оборонялися. Переможці так не грають. Жезуш — переляканий тренер, це можна сміливо говорити.

Я не згоден із Луческу з приводу того, що Динамо добре грало із сильними командами. Добре грали із Баварією другий тайм. Можна десь із натяжкою згадати матч із Барселоною. Хоча, я вважаю, що футболу там не було.

Динамо могло з першої хвилини вже пропустити. Але Яремчук пожалів", — розповів Леоненко.