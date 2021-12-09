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Шевченко: Підтримка фанатів Дженоа дає нам надію

Сьогодні 16:11 272 0
Андрій Шевченко прокоментував матч проти Сампдорії
Шевченко: Підтримка фанатів Дженоа дає нам надію
Фото - gettyimages
#Шевченко, #Дженоа

Джерело - sport.ua.

Дженоа розраховує на підтримку фанатів у дербі проти Сампдорії.

Про це розповів головний тренер клубу Андрій Шевченко.

"Я чекаю дуже гарячого та інтенсивного матчу, в якому обидві команди показуватимуть свій характер та сміливість. І, звичайно, чекаю на серйозну підтримку від наших уболівальників.

Та підтримка, яку фанати нам надають, дає нам надію та бажання йти вперед, боротися та перемагати", - відзначив Шевченко.

Наразі команда українця перебуває у зоні вильоту. 

Раніше, Дженоа поступилося Ювентусу в 16 турі італійської Серії А.

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