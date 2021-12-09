Шевченко: Підтримка фанатів Дженоа дає нам надію

Дженоа розраховує на підтримку фанатів у дербі проти Сампдорії.

Про це розповів головний тренер клубу Андрій Шевченко.

"Я чекаю дуже гарячого та інтенсивного матчу, в якому обидві команди показуватимуть свій характер та сміливість. І, звичайно, чекаю на серйозну підтримку від наших уболівальників.

Та підтримка, яку фанати нам надають, дає нам надію та бажання йти вперед, боротися та перемагати", - відзначив Шевченко.