Мораес: Щасливий, що можу продовжити кар'єру в Шахтарі

Гол Яремчука приніс перемогу Бенфіці над Динамо у 6 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 1390 2
Ліга конференцій. Зоря - Буде/Глімт: онлайн-трансляція
Сьогодні 16:02 2975
Ломаченко - Коммі: матч-центр
Сьогодні 14:55 17169
Селезньов погрожує журналісту Сеньківу: Хочу є...ло тобі набити
Сьогодні 13:43 764 1
Збірна України достроково вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу з текболу
Сьогодні 13:29 274
У Лісабоні заарештували 54 вболівальників Динамо
Сьогодні 12:04 330 1
Ліга чемпіонів. Турнірна таблиця, онлайн, розклад, трансляції - група E
Сьогодні 11:30 9173
Ліги Європи та Конференцій: на кого ставити в 6-му турі
Сьогодні 11:22 198
Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:57 1095
Яремчук - найкращий гравець матчу Бенфіка - Динамо за версією WhoScored
Сьогодні 08:43 1463
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Ломаченко на матчі НХЛ: Якщо ніхто не заб'є, я вийду
Ломаченко на матчі НХЛ: Якщо ніхто не заб'є, я вийду Віктор Слюсаренко
Сьогодні 15:48 193
Поліція застосовувала зброю: відео пекельної бійки фанатів Динамо та Бенфіки
Поліція застосовувала зброю: відео пекельної бійки фанатів Динамо та Бенфіки Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:17 663
Футболістка Челсі ефектно знесла вболівальника, який вибіг на поле
Футболістка Челсі ефектно знесла вболівальника, який вибіг на поле Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:43 238
Ліги Європи та Конференцій: на кого ставити в 6-му турі
Ліги Європи та Конференцій: на кого ставити в 6-му турі Harry BettMan
Сьогодні 11:22 198
Ломаченко в США відвідав хокейний матч легендарних команд НХЛ
Ломаченко в США відвідав хокейний матч легендарних команд НХЛ Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:14 406
Божевільна розв'язка в чемпіонаті Парагваю: Серро створив фантастичний камбек і вирвав чемпіонство
Божевільна розв'язка в чемпіонаті Парагваю: Серро створив фантастичний камбек і вирвав чемпіонство Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:02 700
Лідер Динамо U-19 тікав від арбітра у матчі Юнацької ліги УЄФА
Лідер Динамо U-19 тікав від арбітра у матчі Юнацької ліги УЄФА Віктор Слюсаренко
Сьогодні 07:26 754
Казкова принцеса! Білодід виступали в ролі телеведучої на прем'єрі фільму про принцесу Діану
Казкова принцеса! Білодід виступали в ролі телеведучої на прем'єрі фільму про принцесу Діану Андрій Твердохліб
Вчора 23:32 406
Фейл дня. Циганков не забив у пусті ворота Бенфіки з 7 метрів
Фейл дня. Циганков не забив у пусті ворота Бенфіки з 7 метрів Андрій Твердохліб
Вчора 22:49 2019 1
Яремчук забив у ворота Динамо та бурхливо відсвяткував успіх
Яремчук забив у ворота Динамо та бурхливо відсвяткував успіх Андрій Твердохліб
Вчора 22:38 5501
Редкач проведе тренування з безногим боксером
Редкач проведе тренування з безногим боксером Андрій Твердохліб
Вчора 21:58 324
Ломаченко прибув до Нью-Йорка на бій з Коммі
Ломаченко прибув до Нью-Йорка на бій з Коммі Андрій Твердохліб
Вчора 20:37 1099
Почуття гумору, як вагітність - або є, або нема. Найкращі цитати Ігоря Гамули
Почуття гумору, як вагітність - або є, або нема. Найкращі цитати Ігоря Гамули Андрій Дунець
Вчора 17:56 882
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин Сергей Шемшученко
Вчора 14:42 9652
Бенфіка завдала Динамо найбільшої поразки в історії, Юран відзначився дублем
Бенфіка завдала Динамо найбільшої поразки в історії, Юран відзначився дублем Андрій Твердохліб
Вчора 14:40 1530 3
Затримання Мілевського співробітниками СБУ виявилося пранком, але ексзірка Динамо добряче злякався
Затримання Мілевського співробітниками СБУ виявилося пранком, але ексзірка Динамо добряче злякався Андрій Твердохліб
Вчора 13:43 1761
Ліга Чемпіонів: прогноз на гру Динамо та решту матчів середи
Ліга Чемпіонів: прогноз на гру Динамо та решту матчів середи Harry BettMan
Вчора 11:36 378
Початок Легенди! 27 років тому Андрій Шевченко забив гол у ворота Баварії
Початок Легенди! 27 років тому Андрій Шевченко забив гол у ворота Баварії Андрій Твердохліб
07.12.2021 22:34 7849
19 років тому Володимир Кличко змусив здатися велетенського американця
19 років тому Володимир Кличко змусив здатися велетенського американця Valeriy Ruchka
07.12.2021 22:22 12659
Зінченко відзначився ефектним асистом у матчі Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг
Зінченко відзначився ефектним асистом у матчі Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг Андрій Твердохліб
07.12.2021 22:17 1379
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:02 Футбол Ліга конференцій. Зоря - Буде/Глімт: онлайн-трансляція 2975
15:54 Інше Байло та Арнаутова здобули срібло на домашньому юніорському чемпіонаті світу 90
15:48 Блог Ломаченко на матчі НХЛ: Якщо ніхто не заб'є, я вийду 194
15:45 Футбол Динамо заробило 31 млн євро в Лізі чемпіонів 3666
15:41 Футбол УЄФА підтвердила перенесення матчу Тоттенгем - Ренн у Лізі конференцій 108
15:31 Футбол Колос - Минай: Де дивитися онлайн матч УПЛ 106
15:29 Футбол Зеленський нагородив Чеферіна орденом Ярослава Мудрого IV ступеня 121
15:16 Футбол Мораес: Щасливий, що можу продовжити кар'єру в Шахтарі 191
15:00 Пряма трансляція Чемпіонат Португалії. Фамалікан - Бенфіка: онлайн-трансляція. LIVE 97
14:59 Футбол Україна зацікавлена у проведенні матчу за Суперкубок УЄФА 168
14:55 Бокс Ломаченко - Коммі: матч-центр 17169
14:48 Футбол Луческу: Майже у всіх матчах Ліги чемпіонів ми грали на рівних 177
14:40 Пряма трансляція Ла-Ліга. Реал - Атлетико: онлайн-трансляція. LIVE 97
14:36 Навколо спорту «Занурення у покер»: міжнародний бренд GGPoker представив першого українського амбасадора 111
14:36 Пряма трансляція Українська Суперліга. Миколаїв - Хімік: онлайн-трансляція. LIVE 409
14:35 Футбол Верона - Аталанта: Де дивитися онлайн матч Серії А 153
14:29 Футбол Дніпро-1 близький до трансферу Білла з Фламенго 258
14:20 Пряма трансляція АПЛ. Ман Сіті - Вулвергемптон: онлайн-трансляція. LIVE 111
14:16 Бокс Ф'юрі: Мені начхати, хто буде наступним - Вайт, Усик або Джошуа 156
14:00 Пряма трансляція Серія А. Рома - Спеція: онлайн-трансляція. LIVE 120
13:58 Футбол Забарний: Молодим гравцям, важливо набиратися досвіду в Лізі чемпіонів 190
13:53 Пряма трансляція Українська Суперліга. Черкаські Мавпи - Запоріжжя: онлайн-трансляція. LIVE 460
13:50 Футбол Ренн незадоволений перенесенням матчу Ліги конференцій з Тоттенгемом 207
13:43 Футбол Селезньов погрожує журналісту Сеньківу: Хочу є...ло тобі набити 764 1
13:40 Пряма трансляція Серія А. Верона - Аталанта: онлайн-трансляція. LIVE 138

Мораес: Щасливий, що можу продовжити кар'єру в Шахтарі

Сьогодні 15:16 191 0
Нападник Шахтаря прокоментував підписання нового контракту з клубом
Мораес: Щасливий, що можу продовжити кар'єру в Шахтарі
#Мораес, #Шахтар

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес продовжив контракт з донецьким клубом через любов до України та команди.

Про це він розповів пресслужбі "гірників".

"Я в Україні майже 10 років. І завжди, коли настає момент вирішувати, що робити у майбутньому, переважує кохання, і особливо ставлення до країни. Моя сім'я також любить Україну. І так само з Шахтарем. Тому я дуже щасливий, що можу продовжувати тут. І я хочу подякувати клубу за все", - заявив Мораес.

Нагадаємо, Мораес повернувся до загальної групи Шахтаря.

Коментарі ()