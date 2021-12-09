Мораес: Щасливий, що можу продовжити кар'єру в Шахтарі

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес продовжив контракт з донецьким клубом через любов до України та команди.

Про це він розповів пресслужбі "гірників".

"Я в Україні майже 10 років. І завжди, коли настає момент вирішувати, що робити у майбутньому, переважує кохання, і особливо ставлення до країни. Моя сім'я також любить Україну. І так само з Шахтарем. Тому я дуже щасливий, що можу продовжувати тут. І я хочу подякувати клубу за все", - заявив Мораес.