Луческу: Майже у всіх матчах Ліги чемпіонів ми грали на рівних

Джерело - офіційний сайт Динамо.
Київське Динамо продемонструвала хорошу якість гри у груповому етапі Ліги чемпіонів.
Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.
"Я задоволений якістю гри своєї команди у цій найсильнішій групі зі складними суперниками. Не варто забувати, що майже у всіх матчах ми на рівних грали з серйозними суперниками, грандами з нашої групи.", - заявив фахівець.
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"Я задоволений якістю гри та зростанням своїх гравців. Мене турбує одне – вони починають грати лише після того, як зникає тиск після допущених помилок та пропущених голів", - підсумував Луческу.
Нагадаємо, гол Яремчука приніс перемогу Бенфіці над Динамо.