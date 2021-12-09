Луческу: Майже у всіх матчах Ліги чемпіонів ми грали на рівних

Київське Динамо продемонструвала хорошу якість гри у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Я задоволений якістю гри своєї команди у цій найсильнішій групі зі складними суперниками. Не варто забувати, що майже у всіх матчах ми на рівних грали з серйозними суперниками, грандами з нашої групи.", - заявив фахівець.