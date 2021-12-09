Ліга конференцій. Зоря - Буде/Глімт 1:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

76' Другим темпом Сайядманеш ще подавав до воріт суперника, але м'яч пішов за межі поля.

74' Аллахяр пробивав з-за меж штрафного, але м'яч від захисника пішов на кутовий.

72' Заміна в складі Зорі. Замість Фрімпонга на поле вийшов Гладкий.

70' Ветлесен грубо зіграв проти Цвека, однак арбітр лише усне попередження зробив.

68' Гол! Пропускає Зоря. Жуніньо спочатку втратив м'яч, Ветлесен віддавав прострільний пас і м'яч від ноги Вернидуба залетів у дальній кут.

65' Заміна в складі Буде/Глімт. Замість Пеллегріно на поле вийшов Вітор.

64' З-за меж штрафного пробивав Сольбаккен, але трохи повз ворота пішов м'яч.

63' Відбиваються поки луганці, гості продовжують насідати.

61' Черговий фол від гравців Зорі. Тепер правила порушив Хомченовський.

59' Громов вийшов один на один, але спроба обіграти воротаря не увінчалася успіхом.

58' Продовжив все ж матч Сайядманеш, хоча на перший погляд здалося, що пошкодження зазнав іранець.

57' Аллахяр невдало врізався у суперника і тримається за коліно зараз.

56' Пеллегріно подавав у район воротарського, але Мацапура забрав м'яч у руки.

55' Гладкий збив Мое перед штрафним майданчиком. Небезпечнйи стандарт для гостей.

54' Намагався Пеллегріно пробити у дальній кут, але вище воріт пішов м'яч.

53' З-за меж штрафного пробивав Берг, але Мацапура без проблем забрав м'яч у руки.

51' Продовжують норвежці грати першим номером, але Зоря діє надійно в захисті.

49' Пішла подача з корнера, але луганці відбилися.

48' Класний простріл виконував Сольбаккен, але Фаворов вибив м'яч на кутовий.

47' Заміна відбулася у складі Буде. Ветлесен продовжив гру замість Фета.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Зоря мінімально переграє Буде/Глімт у першій половині гри.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

43' Сольбаккен допоміг собі руками у боротьбі з Жуніньо, штрафний удар зафіксував арбітр.

41' Намагалися норвежці втікти у контратаку, але Жуніньо перехопив м'яч і спокійно відпасував на Мацапуру.

40' Кутовий виконували гравці Зорі, але до удару справа не дійшла.

38' Намагалися через пас вийти з оборони луганці, але втратили м'яч.

36' Намагався сухи лист виконати гравець Буде/Глімт, але воротар Зорі забрав м'яч у руки.

35' Пішло закидання чергове у штрафний Зорі, але Мацапура перевів м'яч на кутовий.

33' Пеллегріно опинився на газоні після зіткнення з Аллахяром. Медики надають допомогу нападнику.

32' Класний розрізний пас пройшов на Брестада-Фета, але Мацапура виграв цю дуель парирувавши м'яч. Добивання Пеллегріно пішло вище.

30' Пішло закидання у штрафний майданчик Зорі, але не вдалося там зачепитися за м'яч нападнику. Буде удар від воріт.

29' Дуже довго перекатують м'яч норвежці, не можуть вони пройти оборону луганської команди.

27' Невдало розіграли гравці Буде цей стандарт, удар від воріт для Зорі.

26' Цвек збив Пелелегріно у центрі поля. Штрафний для гостей.

25' Мацапура вже декілька разів вибив м'яч у аут, чергову позиційну атаку будують норвежці.

23' Сальтнес у дотик пробивав з-за меж штрафного, але набагато вище воріт пішов м'яч.

22' Знову Буде з м'ячем, тепер луганцям потрібно безпомилково відіграти в захисті.

21' Після корнеру Зоря другим темпом атакувала. Жуніньо подав на Громова, той скинув на Імерекова, але оборонець Зорі пробив трохи повз стійку.

20' Хомченовський з дальньої дистанції пробивав, але м'яч від захисника пішов на кутовий.

18' ГООООООЛ! Зоря відкриває рахунок у матчі! Назарина потужно пробив у дальній кут зі штрафного!

17' Гладкий вдало прикрив м'яч корпусом і заробив небезпечний штрафний для Зорі.

16' Аллахяр намагався втікти у контратаку, але його прорив зупинив захисник.

15' Сольбаккен класно увірвався по флангу, але його удар заблокували захисники.

14' Громов прострілював у штрафний майданчик, але Лоде вибив м'яч подалі.

13' Пас у розріз на Сольбаккена пішов, але Вернидуб у класному підкаті зіграв і зберіг м'яч для своєї команди.

12' Першим номером грає Буде, притислися до своїх воріт луганців.

10' Пішло закидання у штрафний майданчик Зорі, але Вернидуб вибив м'яч на кутовий.

8' Жуніньо виконував закидання на Громова, але м'яч прилетів у руки голкіперу.

6' Чимало браку від захисників Зорі ми спостерігаємо, ніби хвилюються луганці.

4' Правим флангом атакували гравці Зорі, але тут навіть кутовий не вдалося заробити.

2' По флангу розвивалася атака Буде, але Жуніньо у класному підкаті вибив м'яч за межі поля. Через рикошет ще й удар від воріт буде.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги конференцій.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Зоря: Мацапура – ​​Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жунінью – Цвек, Назарина, Хомченовський – Громов, Гладкий, Сайядманеш.

Буде-Глімт: Хайкін – Сампстед, Лоде, Мое, Конрадсен – Сальтнес, Берг, Брустад-Фет – Сольбаккен, Ботхейм, Пеллегріно.

Луганська Зоря зіграє проти норвезького Буде/Глімт у заключному турі Ліги конференцій.

Поєдинок відбудеться в четвер, 9 грудня, о 19:45 за київським часом на стадіоні Славутич Арена у Запоріжжі.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу починаючи з 19:30.