Ювентус здолав Мальме, Челсі не переграв Зеніт у 6 турі Ліги чемпіонів

Ювентус виграв групу Н

Джерело - Чемпіон.

У шостому турі Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років Зеніт вдома грав з Челсі, а Мальме на виїзді протистояло Ювентусу.

Челсі втратив перемогу над Зенітом, пропустивши гол у компенсовані хвилини матчу - 3:3. Ювентус завдяки голу Кіна здолав Мальме та виграв групу. Зеніт зіграє у Лізі Європи.

Ліга чемпіонів-2021/22

6 тур, 8 грудня

Група Н

Зеніт - Челсі 3:3 (2:1)

Голи: 0:1 - 2 Вернер, 1:1 - 38 Клаудіньо, 2:1 - 41 Азмун, 2:2 - 62 Лукаку, 2:3 - 85 Вернер, 3:3 - 90+4 Оздоєв

Ювентус - Мальме 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 18 Кін

Турнірна таблиця групи Н: