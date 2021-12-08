Житлобуд-1 зазнав розгромної поразки від ПСЖ у Лізі чемпіонів

ПСЖ вже забив 19 сухих матчів у цій Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру Ліги чемпіонів з футболу серед жіночих команд Житлобуд-1 вдома поступився французькому ПСЖ.

Матч завершився з рахунком 0:6. ПСЖ вже забив 19 сухих матчів у цій Лізі чемпіонів.

У наступному турі, 16 грудня, Житлобуд-1 на виїзді зіграє з мадридським Реалом.

Ліга чемпіонів з футболу

Жінки

Група В

5 тур, 8 грудня

Житлобуд-1 (Україна) - ПСЖ (Франція) 0:6 (0:5)

Голи: 0:1 - 15 Хайтема, 0:2 - 21 Бахманн, 0:3 - 37 Балтімор, 0:4 - 40 Бахманн, 0:5 - 44 Фазер, 0:6 - 54 Ілестедт