Відомі всі потенційні суперники Динамо у 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА

Жеребкування стикових матчів відбудеться 14 грудня

Джерело - Чемпіон.

Після поразки Динамо від Бенфіки у 6-му турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА кияни посіли друге місце у групі та в плей-оф зіграють в 1/16 фіналу.

Потенційними суперниками Динамо U-19 та ще семи команди, які посіли другі місця у своїх групах, стануть переможці Шляху чемпіонів.

Потенційні суперники Динамо U-19 у 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА: Хайдук U-19, Рейнджерс U-19, Генк U-19, Жиліна U-19, Емполі U-19, Мідтюлланд U-19, АЗ U-19, Депортіво U-19. Переможці стикових матчів визначаться в одноматчевих протистояннях. Динамо на цій стадії зіграє на виїзді. Ігри відбудуться 8/9 лютого.

Жеребкування стикових матчів відбудеться 14 грудня у Ньйоні, а вісім переможців вийдуть до 1/8 фіналу, де на них чекатимуть вісім переможців груп Шляху Ліги чемпіонів.