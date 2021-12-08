Джерело - ФК Зоря.
У матчі шостого туру групового раунду Ліги конференцій Зоря не подарує три очки норвезькій команді Буде/Глімт.
Про це заявив головний тренер луганської команди Віктор Скрипник.
"Осінній єврокубковий період пронісся дуже швидко. Нам протистоятиме якісна команда, у якої стоїть завдання здобути перемогу. Гратимемо з мотивованим суперником, але водночас хочемо отримати задоволення від гри - під час та після її завершення.
Ми зосереджені, ніхто потурань і подарунків робити точно не буде. Готуємось до серйозної команди. Звичайно, гра все розставить на свої місця, але те, що ми викладемося на максимум - це 100 відсотків.
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Стартовий склад на матч? Подивимося. У нас ще є сьогодні і завтра тренування, тому що в такий період часто свій внесок роблять травми, чого ми не хочемо. Відштовхуватимемося від цього фактора. Так ці дві гри, безумовно, для нас важливі як для престижу, так і для турнірної таблиці. Ми готуємось і хочемо викластися на повну", - зазначив Скрипник.
Матч Зоря - Буде/Глімт відбудеться 9 грудня. Початок зустрічі о 19:45.