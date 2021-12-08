У матчі шостого туру групового раунду Ліги конференцій Зоря не подарує три очки норвезькій команді Буде/Глімт.

Про це заявив головний тренер луганської команди Віктор Скрипник.

"Осінній єврокубковий період пронісся дуже швидко. Нам протистоятиме якісна команда, у якої стоїть завдання здобути перемогу. Гратимемо з мотивованим суперником, але водночас хочемо отримати задоволення від гри - під час та після її завершення.

Ми зосереджені, ніхто потурань і подарунків робити точно не буде. Готуємось до серйозної команди. Звичайно, гра все розставить на свої місця, але те, що ми викладемося на максимум - це 100 відсотків.