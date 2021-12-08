Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 8 грудня, госпіталізовано легендарного бразильського футболіста Пеле.
Про це повідомляє Reuters.
Пеле потрапив до лікарні для лікування пухлини товстої кишки. Повідомляється, що 81-річний бразилець перебуває у стабільному стані та найближчими днями вирушить додому.
Brazilian soccer legend Pele was hospitalized to undergo treatment for a colon tumor, Sao Paulo's Hospital Albert Einstein said on Wednesday, adding that he is in stable condition and should be discharged in the next few days. https://t.co/uHC5D0gLwc— Reuters Sports (@ReutersSports) December 8, 2021
6 вересня Пеле переніс операцію з видалення пухлини у товстій кишці. 17 вересня стало відомо, що легендарний футболіст знову потрапив у відділення інтенсивної терапії. 1 жовтня Пеле виписали із лікарні.
Нагадаємо, Мессі обійшов Пеле за кількістю голів за кар'єру.