Сьогодні, 8 грудня, госпіталізовано легендарного бразильського футболіста Пеле.

Про це повідомляє Reuters.

Пеле потрапив до лікарні для лікування пухлини товстої кишки. Повідомляється, що 81-річний бразилець перебуває у стабільному стані та найближчими днями вирушить додому.

Brazilian soccer legend Pele was hospitalized to undergo treatment for a colon tumor, Sao Paulo's Hospital Albert Einstein said on Wednesday, adding that he is in stable condition and should be discharged in the next few days. https://t.co/uHC5D0gLwc