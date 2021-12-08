Марлос має шість варіантів для продовження кар'єри

Гравцем зацікавилися клуби з Бразилії та Туреччини

33-річний атакувальний півзахисник Шахтаря Марлос покине донецький клуб наприкінці року, коли у нього закінчиться контракт із гірниками.

Про це повідомляє Lance.

Згідно з останньою інформацією, досвідчений хавбек має шість варіантів для продовження кар'єри, чотири з яких – з Бразилії. Зокрема, у послугах Марлоса зацікавлені Атлетіку Мінейру, Атлетіко Паранаенсе, Сан-Паулу та Корітіба.

Також Марлос зацікавив двох представників турецької Суперліги - Фенербахче та Бешикташ.

Нагадаємо, Шахтар втратив перемогу над Шерифом Вернидуба у Лізі чемпіонів.