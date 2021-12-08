Готті очолював Удінезе з 2019 року

Джерело - Чемпіон.

Удінезе звільнив Луку Готті з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Рішення про звільнення 54-річного спеціаліста було ухвалено у зв'язку з останніми невдалими результатами клубу.

У 16 турі Серії А Удінезе на виїзді програв Емполі.

Готті очолював Удінезе з 2019 року. Після 16 турів чемпіонату Італії-2021/22 команда посідає 14-е місце у турнірній таблиці з 16 очками.