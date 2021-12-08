Джерело - Чемпіон.
Удінезе звільнив Луку Готті з посади головного тренера команди.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Рішення про звільнення 54-річного спеціаліста було ухвалено у зв'язку з останніми невдалими результатами клубу.
Thanks to Luca #Gotti for the seasons we spent together.— Udinese Calcio (@Udinese_1896) December 7, 2021
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⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin pic.twitter.com/WrMUMA0wjc
У 16 турі Серії А Удінезе на виїзді програв Емполі.
Готті очолював Удінезе з 2019 року. Після 16 турів чемпіонату Італії-2021/22 команда посідає 14-е місце у турнірній таблиці з 16 очками.