Удінезе звільнив Луку Готті з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Рішення про звільнення 54-річного спеціаліста було ухвалено у зв'язку з останніми невдалими результатами клубу.

Thanks to Luca #Gotti for the seasons we spent together.



