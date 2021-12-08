Максимюк: Циганик зіпсував мою тренерську кар'єру

Джерело - Чемпіон.
Відомий коментатор і журналіст Ігор Циганик має безпосереднє відношення до занепаду тренерської кар'єри колишнього футболіста Зеніту, Динамо та збірної України - Романа Максимюка.
Про це ексфутболіст заявив в інтерв'ю FanDay.
"Мене запросив ФК Тернопіль. Наступного дня Циганик опублікував листа Малика з моїми звинуваченнями. Що це означає? Циганик слідкував за моєю тренерською роботою в чемпіонаті дублерів? Я був рік без роботи. Влаштовуюсь до клубу Першої ліги через рік – і наступного дня виходить ось стаття в інтернеті. Що, не рекомендована? Звідси все почалося. Мені дзвонять із Тернополя та запитують, що це за ситуація. Я говорю: "Не знаю!""
Я не став воювати з Цигаником. Так, він мені зіпсував мою тренерську кар'єру, обмовив мене.
Я не хотів судитися з ним, щоб з'ясувати, звідки у нього ця інформація є, звідки цей лист узявся. Малику ледве додзвонився, бо він не хотів слухати мене. Він натякнув, що йому продиктували, що написати. Чому я став крайнім? Що я, такий великий тренер чи що зробив? Чому так сталося?
Звичайно, ФК Тернопіль не захотів співпрацювати зі мною, бо в них до того були тренери, яких звинувачували в договірних матчах. Це все Циганик оприлюднив. І як співпало: ФК Тернопіль дає інформацію, що головним тренером призначено Максимюка, і наступного дня ось такий лист", - згадав Максимюк
Також Максимюк звинуватив свою колишню дружину в зрадах із Олександром Алієвим, та розповів, що Алієв бив свою, на той час, дружину. У свою чергу, Тетяна Алієва звинуватила Максимюка в брехні та заявила, що той продав свого сина.
Максимюк грав за Прикарпаття, Зеніт, Динамо, Дніпро та Волинь. Також вінгер викликався до збірної України. Зараз ексфутболіст працює вантажником, бо всі свої гроші програв у казино.