Максимюк: Циганик зіпсував мою тренерську кар'єру

Відомий коментатор і журналіст Ігор Циганик має безпосереднє відношення до занепаду тренерської кар'єри колишнього футболіста Зеніту, Динамо та збірної України - Романа Максимюка.

Про це ексфутболіст заявив в інтерв'ю FanDay.

"Мене запросив ФК Тернопіль. Наступного дня Циганик опублікував листа Малика з моїми звинуваченнями. Що це означає? Циганик слідкував за моєю тренерською роботою в чемпіонаті дублерів? Я був рік без роботи. Влаштовуюсь до клубу Першої ліги через рік – і наступного дня виходить ось стаття в інтернеті. Що, не рекомендована? Звідси все почалося. Мені дзвонять із Тернополя та запитують, що це за ситуація. Я говорю: "Не знаю!""

Я не став воювати з Цигаником. Так, він мені зіпсував мою тренерську кар'єру, обмовив мене.

Я не хотів судитися з ним, щоб з'ясувати, звідки у нього ця інформація є, звідки цей лист узявся. Малику ледве додзвонився, бо він не хотів слухати мене. Він натякнув, що йому продиктували, що написати. Чому я став крайнім? Що я, такий великий тренер чи що зробив? Чому так сталося?

Звичайно, ФК Тернопіль не захотів співпрацювати зі мною, бо в них до того були тренери, яких звинувачували в договірних матчах. Це все Циганик оприлюднив. І як співпало: ФК Тернопіль дає інформацію, що головним тренером призначено Максимюка, і наступного дня ось такий лист", - згадав Максимюк