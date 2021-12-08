За підсумками групового турніру та всього єврокубкового сезону.

Джерело - Чемпіон.

За підсумками групового етапу Ліги чемпіонів та всього єврокубкового сезону 2021/22 донецький Шахтар заробив щонайменше 36 мільйонів 829 тисяч євро.

За участь в груповому раунді ЛЧ Шахтар отримав 15,64 млн євро. За клубний коефіцієнт за 10 років виступів в Європі донецький клуб заробив 19,329 млн євро.

За спортивні результати Шахтар заробив 1,86 млн євро - за дві нічиї, з Інтером (0:0) та Шерифом (1:1). Гірники могли заробити за перемогу над молдавським клубом в 6-му турі 2,8 млн євро, але втратили перемогу в компенсований час до другого тайму матчу.

Крім того, Шахтар отримав половину суми з так званого маркетингового пулу, але точні суми виплат наразі невідомі.

Нагадаємо, донецький клуб достроково втратив шанси на єврокубкову весну та зайняв останнє місце в групі Ліги чемпіонів.

Загалом, Шахтар і Динамо повторили ганебний рекорд українських клубів у групі Ліги чемпіонів. Вперше за 14 років обидві українські команди фінішують на четвертому місці турніру.

Відзначимо, що київське Динамо заробило в цьому сезоні Ліги чемпіонів щонайменше 31 мільйон євро без врахування останнього матчу в групі.

Динамо зіграє проти Бенфіки нашого Романа Яремчука у матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Матч Бенфіка - Динамо відбудеться у середу, 8 грудня. Початок о 22:00.