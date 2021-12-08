Кривцов назвав головну проблему Шахтаря у матчі з Шерифом

Гравці Шахтаря у матчі проти Шерифа грали надто індивідуально.

Про це розповів оборонець гірників Сергій Кривцов.

"У 2-му таймі ми були не впевненими, а самовпевненими. Ми грали надто індивідуально, та втратили багато м'ячів через те, що захисна лінія взяла на себе весь тиск. Думаю, нам потрібно було грати колективніше, пасувати партнерам, які перебувають у вигідніших позиціях, замість того, щоб намагатися обіграти суперника індивідуально.

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Нам потрібно було закрити цю гру у першому таймі. У таких зустрічах завжди вирішальним є другий гол. Це єдине, що ми не змогли зробити – забити другий гол. У результаті ми пропустили так багато моментів, у той час, як Шериф забив, використовуючи свій єдиний хороший шанс", – відзначив Кривцов.