Хаві: Намагатимемося перемогти Баварію

Барселона намагатиметься перемогти Баварію у 6 турі Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві.

"Як і всі, хто намагається і йде до кінця, я не розумію слова "невдача". Ми намагатимемося перемогти, домінуватимемо, створюватимемо моменти. Поговоримо, коли гра закінчиться.

Ми працюємо над тим, щоб Барселона не поступалася жодній команді у Європі. На нас чекає багато роботи.

Потрібно набратися терпіння, бо неможливо змінити все за один день. Останнім часом Баварія була кращою за Барсу, але футбол завжди дає шанс усе змінити", – розповів Хаві.