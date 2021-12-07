Мессі: Раніше після поразок я зачинявся від усіх

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі змінив своє ставлення до поразок.

Про це розповів сам футболіст.

"З того часу, як у мене з'явилися діти, повернення додому допомагає мені забути про те, що сталося на полі. Але це правда, що до того, як вони народилися, коли ми з Антонелою були одні, я іноді проводив певний час за зачиненими дверима без бажання говорити з будь-ким або кудись виходити.

Я ненавидів програвати, коли був дитиною, я виріс із цим менталітетом. Я завжди хотів перемагати весь час у всьому. Це стосується не лише футболу, я хотів перемагати у кожній грі", – розповів Мессі.