Де Дзербі та Вернидуб оголосили стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Шахтар зіграє проти Шерифа у матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Стартові склади команд:
Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Бондар, Корнієнко – Антоніо, Бондаренко – Марлос, Судаков, Соломон – Фернандо
Запасні: Шевченко, Трубін, Вітао, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Майкон, Тете, Мудрик, Коноплянка, Мораес, Сікан.
Шериф: Атанасіадіс – Фернандо, Арболеда, Дуланто, Крістіано – Аддо, С. Тілль – Янсане, Коловос, Бруно – Траоре
Запасні: Челядник, Пащенко, Раделіч, Белоусов, Кастанеда, Джульєн, Кожокарь, Ніколов, Кожокару
Початок о 22:00 за київським часом.