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Стали відомі стартові склади команд
Де Дзербі та Вернидуб оголосили стартові склади на матч Ліги чемпіонів
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар зіграє проти Шерифа у матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Стартові склади команд:

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Бондар, Корнієнко – Антоніо, Бондаренко – Марлос, Судаков, Соломон – Фернандо

Запасні: Шевченко, Трубін, Вітао, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Майкон, Тете, Мудрик, Коноплянка, Мораес, Сікан.

Шериф: Атанасіадіс – Фернандо, Арболеда, Дуланто, Крістіано – Аддо, С. Тілль – Янсане, Коловос, Бруно – Траоре

Запасні: Челядник, Пащенко, Раделіч, Белоусов, Кастанеда, Джульєн, Кожокарь, Ніколов, Кожокару

Початок о 22:00 за київським часом.

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