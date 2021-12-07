Левандовський: Я засмутився через Золотий м'яч

Форвард Баварії Роберт Левандовський засмутився результатами голосування за Золотий м'яч-2021.

Про це розповів сам нападник.

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"Минулого тижня був не найкращий час. Не приховую, що я засмутився. Я поважаю Мессі, поважаю те, чого він досяг. Той факт, що я був претендентом на трофей, уже каже про мій рівень.

Але мені шкода, що все так сталося. Прикро, що я був настільки близький, але не зумів досягти мети", - сказав Левандовський.