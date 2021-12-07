Манчестер Юнайтед назвав найкращого гравця команди у листопаді

Став відомий найкращий гравець МЮ у листопаді

Воротар Манчестер Юнайтед Давід де Хеа визнаний найкращим гравцем команди у листопаді.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Іспанець обійшов у голосуванні вболівальників нападників Джейдона Санчо та Кріштіану Роналду. Востаннє де Хеа ставав найкращим футболістом місяця у лютому 2018 року. Нагороду за вересень та жовтень 2021 року отримував Роналду.

У листопаді де Хеа зіграв у семи матчах у всіх турнірах, пропустив 11 м'ячів та двічі залишив ворота на замку.

Нагадаємо, Барселона хоче купити Кавані у Манчестер Юнайтед взимку.