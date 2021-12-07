Скрипник: У Зорі немає преміальних

У Зорі не виплачують преміальні за успішні матчі.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник у програмі BurBuzz.

"Я не відчуваю, що у нас якісь проблеми із заробітною платою. Я як отримував зарплату день в день, так і отримую.

Знаю, що коли моя команда не грала в єврокубках, зарплату платили так само і гроші були. Ми літаємо на виїзди, замовляємо чартери, це теж велика витрата. І до Києва літаємо, і до Львова. Все це говорить про те, що все у нас нормально. Звичайно, хочеться кращих умов. Хочеться і премій, і винагороди за досягнення цілей, це має розвиватися.

На цей час преміальних у нас немає, але є особисті контракти. У мене свій контракт – у інших свої", – сказав Скрипник.