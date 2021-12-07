Петраков: Якщо вдасться домовитись з Гасперіні, то я поїду до нього

Президент УАФ Андрій Павелко домовляється з Джан П'єро Гасперіні щодо стажування головного тренера збірної України.

Про це Олександр Петраков розповів порталу ПРОФУТБОЛ Digital.

"Зараз мені президент УАФ пообіцяв, що якщо вдасться домовитись з Гасперіні, він мене прийме, то я поїду до нього на 3-4 дні на початку лютого. Це найближчі плани. Я працюю на новому рівні, мені потрібне спілкування. Потрібно поговорити з людьми, поспілкуватися", - заявив фахівець.