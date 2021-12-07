Петраков: Якщо вдасться домовитись з Гасперіні, то я поїду до нього

Джерело - ПроФутбол Digital.
Президент УАФ Андрій Павелко домовляється з Джан П'єро Гасперіні щодо стажування головного тренера збірної України.
Про це Олександр Петраков розповів порталу ПРОФУТБОЛ Digital.
"Зараз мені президент УАФ пообіцяв, що якщо вдасться домовитись з Гасперіні, він мене прийме, то я поїду до нього на 3-4 дні на початку лютого. Це найближчі плани. Я працюю на новому рівні, мені потрібне спілкування. Потрібно поговорити з людьми, поспілкуватися", - заявив фахівець.
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"Може, в Англію ще. У Лідсі працює спортивним директором іспанець, можливо туди поїдемо, до Б'єлсі заїду. Якщо буду біля Манчестера, то зателефоную до Зінченка. Може, Гвардіола погодиться, щоб я там кілька днів побув", - сказав Петраков.
Нагадаємо, збірна України може зіграти спаринг з чемпіонами Європи.