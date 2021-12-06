Шевченко: Зробимо все, щоб досягти успіху у дербі

Дженоа у майбутньому дербі із Сампдорією розраховує здобути довгоочікувану перемогу.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Андрій Шевченко.

"Дуже чекаю, коли повернуться травмовані. Зокрема, Ровелла та Стураро. Я сподіваюся, що перед дербі з Сампдорією у п'ятницю хтось повернеться до складу.

Я розумію, що уболівальники чекають перемог, і ми зробимо все, щоб досягти успіху в дербі. У нас складний календар, але рухаємось далі", - сказав Шевченко.