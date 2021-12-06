Коваленко: Перший матч у Спеції? У мене давно такого мандражу не було

Джерело - Чемпіон.
Гравець збірної України та Спеції Віктор Коваленко мав мандраж у першому матчі у складі італійської команди.
Про це заявив футболіст.
"Перший матч? У мене давно такого мандражу не було, давно не грали з уболівальниками. Прийшов на стадіон, вся трибуна забита - кайф. Те, що у нас маленький стадіон - це нічого не означає. Весь стадіон кричить, вболіває.
Тут надзвичайно активні фанати. Я кайфую від них, вони класно вболівають, хоч ми програємо чи виграємо, вони підтримують.
Перший гол? Я не забивав рік у офіційних іграх. Коли забив, це такі почуття, як усю кар'єру не забивав, а тут раз - гол. Плюс для цих уболівальників такі важливі три очки. Коли забив, кайфонув максимально", - сказав Коваленко.
Цього сезону Коваленко зіграв 9 матчів у Серії А, забив 1 м'яч і віддав 2 гольові передачі.
Раніше, Коваленко заявив, що у Спеції футболісти перед матчем можуть випити келих вина.