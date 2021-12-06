Скрипник: Геллер образився через моє бажання перейти до СК Дніпро-1

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник мав непорозуміння із президентом клубу Євгеном Геллером через своє бажання перейти у Дніпро-1 у 2020 році.

Про це заявив фахівець.

"Президент Зорі Євген Геллер був ображений, що погодився перейти до Дніпра-1? Я не давав згоди. Я хитнув човен і винен у цій ситуації. Звернувся до президента з цим питанням, але Геллер відповів, що у мене чинний контракт. Він не хотів, щоб я йшов. На цьому ми зупинилися. Тоді я сказав, що чесно продовжуватиму відпрацьовувати і надалі свій контракт.

Чому тоді Геллер образився? Через моє бажання перейти до Дніпра-1. Це моя перша команда та батьківщина, можна так сказати. Тоді статус дніпровської команди був не вищим, ніж Зорі. Президент сам був здивований, що я хочу перейти до команди, яка не грає в єврокубках. Просто я починав там, це моє перше кохання.

Що примирило з президентом? Розпочався робочий процес, підготовка до нового сезону. Все минуле почало забуватися. Ми дорослі люди, які поговорили, потиснули один одному руки і дивимося вперед. Ми ж не істерички якісь, щоб тарілки бити та згадувати одне одному минуле. Це нікому не потрібно і буде неправильно по відношенню до клубу та футболістів, які хочуть і мріють грати за Зорю", - зазначив Скрипник.