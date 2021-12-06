Матч з Інгульцем став ювілейним для Скрипника на чолі Зорі

Джерело - zarya-lugansk.com.
Гра з Інгульцем у 17 турі УПЛ стала ювілейною для головного тренера Зорі Віктора Скрипника.
Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.
Фахівець провів рівно 100 матчів на тренерському містку Зорі.
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75 поєдинків припало на УПЛ, 19 зустрічей Зоря провела в єврокубках під керівництвом Скрипника, а ще шість поєдинків зіграла у Кубку України.
За 100 матчів Зоря зуміла здобути 54 перемоги, 30 матчів програла, а ще 16 поєдинків звела у нічию.
Нагадаємо, Зоря мінімально переграла Інгулець.