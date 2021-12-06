Бензема може пропустити дербі з Атлетіко

Нападник відновлюється від ушкодження

У рамках 17 туру іспанської Ла-Ліги мадридський Реал зіграє проти Атлетіко у дербі.

Про це повідомляє AS.

Цей поєдинок може пропустити лідер "королівського клубу" Карім Бензема через ушкодження.

Француз був замінений у першому таймі матчу 16 туру чемпіонату Іспанії проти Реала Сосьєдада через травму стегна.

Лікарі клубу не виявили серйозної травми, але тиждень футболіст точно пропустить. У матчі з Інтером його не варто чекати на поле, та й у дербі з Атлетіко, мабуть, також.

У 15 матчах Ла-Ліги Бензема забив 12 голів та віддав 7 передач.

Раніше, Реал здобув упевнену перемогу над Реал Сосьєдадом.