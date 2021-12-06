Луческу відреагував на дубль Вербича

Дерев'янченко сенсаційно програв Адамесу
Сьогодні 06:04 2758
Ломаченко - Коммі: матч-центр
Сьогодні 14:08 15205
Визначився розклад матчів збірної України на ЄвроБаскет-2022
Сьогодні 13:58 255
Канело, Джокович та Ферстаппен - претенденти на звання спортсмен року
Сьогодні 13:33 181
Ліга чемпіонів. Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:55 3708
Девіс переміг Круса одностайним рішенням суддів
Сьогодні 07:27 426
Ювентус забив Дженоа прямим ударом з кутового
Вчора 22:13 3672 1
Гамільтон з труднощами виграв Гран-прі Саудівської Аравії
Вчора 21:52 627
УПЛ. Маріуполь врятувався від поразки у матчі з Десною в 17 турі
Вчора 21:26 611
Підсумки 2021 року: хто з футболістів заробив найбільше
Вчора 19:54 710
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Місія нездійсненна: Ярмоленко не зміг сфотографуватися вдвох із дружиною
Місія нездійсненна: Ярмоленко не зміг сфотографуватися вдвох із дружиною Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:50 476
“Грай яскраво та вражай суперників”: FAVBET та Динамо продовжують запалювати
“Грай яскраво та вражай суперників”: FAVBET та Динамо продовжують запалювати Дмитро Копій
Сьогодні 13:31 137
Я так люблю це місце: Українка з UFC загоряє на пляжі у Флориді
Я так люблю це місце: Українка з UFC загоряє на пляжі у Флориді Віктор Слюсаренко
Сьогодні 13:13 275
Редкач на боксі зустрівся з Камбососом
Редкач на боксі зустрівся з Камбососом Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:06 248
У мережі з'явилося відео затримання Мілевського та Панкова нібито силовиками СБУ
У мережі з'явилося відео затримання Мілевського та Панкова нібито силовиками СБУ Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:03 8182
Мерлені шокувала глядачів на шоу талантів
Мерлені шокувала глядачів на шоу талантів Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:34 382
Дерев'янченко: Дякую всім за підтримку
Дерев'янченко: Дякую всім за підтримку Віктор Слюсаренко
Сьогодні 08:50 408
Ювентус забив Дженоа прямим ударом з кутового
Ювентус забив Дженоа прямим ударом з кутового Андрій Твердохліб
Вчора 22:13 3666 1
Разом до перемоги: тисячі фанатів Мальме вибігли на поле після фінального свистка
Разом до перемоги: тисячі фанатів Мальме вибігли на поле після фінального свистка Андрій Твердохліб
Вчора 21:56 503
Шевченко проти Ювентуса: Кубок Ліги чемпіонів та один із найкращих голів в історії
Шевченко проти Ювентуса: Кубок Ліги чемпіонів та один із найкращих голів в історії Андрій Твердохліб
Вчора 20:29 680
Маліновський фірмовою "гарматою" забив у ворота Наполі
Маліновський фірмовою "гарматою" забив у ворота Наполі Андрій Твердохліб
04.12.2021 22:10 2678 1
Чалханоглу забив гол прямим ударом із кутового поміж ніг голкіперу
Чалханоглу забив гол прямим ударом із кутового поміж ніг голкіперу Андрій Твердохліб
04.12.2021 20:54 1544
Циганков забив пенальті, однак Монзуль відмінила взяття воріт через порушення правил
Циганков забив пенальті, однак Монзуль відмінила взяття воріт через порушення правил Андрій Твердохліб
04.12.2021 19:50 3702
Дубль Вербича приніс Динамо перемогу над Вересом, півзахисник не забивав більше року
Дубль Вербича приніс Динамо перемогу над Вересом, півзахисник не забивав більше року Андрій Твердохліб
04.12.2021 19:34 415
Відео дня. Різник відбив п'ятий пенальті поспіль і встановив історичний рекорд УПЛ
Відео дня. Різник відбив п'ятий пенальті поспіль і встановив історичний рекорд УПЛ Андрій Твердохліб
04.12.2021 18:41 2586
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:45 Пряма трансляція УПЛ. Олександрія - Шахтар: онлайн-трансляція. LIVE 88
17:43 Футбол Агент Мілевського відреагував на затримання футболіста 68
17:30 Пряма трансляція УПЛ. Інгулець - Десна: онлайн-трансляція. LIVE 155
17:28 Футбол Матч з Інгульцем став ювілейним для Скрипника на чолі Зорі 87
17:16 Футбол Бензема може пропустити дербі з Атлетіко 129
17:11 Пряма трансляція УПЛ. Маріуполь - Дніпро-1: онлайн-трансляція. LIVE 166
16:55 Фехтування Українські рапіристки перемоги росіянок у фіналі юніорського Кубка світу 146
16:41 Футбол У СБУ відреагували на затримання Мілевського 1486
16:29 Футбол Луческу відреагував на дубль Вербича 416
16:12 Футбол Вацко: Мудрик - гравець збірної України 289
16:02 Пряма трансляція Українська Суперліга. Харківські Соколи - Київ-Баскет: онлайн-трансляція. LIVE 95
15:55 Футбол Визначились арбітри матчу Бенфіка - Динамо 204
15:42 Баскетбол Миколаїв підписав двох американських легіонерів 157
15:30 Єдиноборства Горуна – про поїздку до Росії в 2016: Я працював з дітьми 286
15:25 Пряма трансляція Українська Суперліга. Дніпро - Тернопіль: онлайн-трансляція. LIVE 111
15:15 Футбол Спеція - Сассуоло 2:2. Огляд матчу 203
14:58 Футбол Президент Сампдорії заарештований за фінансові злочини 222
14:56 Футбол Ліга чемпіонів. Бенфіка - Динамо: матч-центр 732
14:51 Футбол Ліга чемпіонів. Шахтар - Шериф: матч-центр 1105 1
14:50 Блог Місія нездійсненна: Ярмоленко не зміг сфотографуватися вдвох із дружиною 482
14:45 Футбол Шахтар хоче обміняти Соломона на Бога 437
14:42 Пряма трансляція Українська Суперліга. Черкаські Мавпи - Запоріжжя: онлайн-трансляція. LIVE 125
14:39 Футбол Штутгарт - Герта 2:2. Огляд матчу 154
14:22 Біатлон Бринзак назвав умови, за яких сестри Семеренко зможуть повернутися на Кубок світу 490
14:20 Пряма трансляція Українська Суперліга. Миколаїв - Хімік: онлайн-трансляція. LIVE 129

Луческу відреагував на дубль Вербича

Сьогодні 16:29 416 0
Мірча Луческу прокоментував гру Вербича
Луческу відреагував на дубль Вербича
#Динамо

Джерело - fcdynamo.com.

Вінгер Динамо Беньямін Вербич  постійно створював проблеми Вересу у матчі 17 туру УПЛ.

Про це розповів головний тренер київського клубу Мірча Луческу.

"Вербич зіграв дуже добре. Коли гравець доводить на полі свою спроможність, свою майстерність, це завжди позитивно впливає на гру команди. Він непогано зіграв і з Минаєм, але не так якісно в атаці. Він зіграв дуже добре. У мене запитали, чи привітав я Беньяміна якось особливо. Так, коли інших гравців я привітав один раз, його – двічі, двічі потиснувши йому руку.

Тішить те, що він сьогодні грав комбінаційно зі своїми партнерами. Були ігри, де він намагався більше брати м'яч на себе, діяти індивідуально. Але наша команда грає у комбінаційний футбол. Вербич відкривався і в інших зонах, а не лише у своїй, постійно створював певні проблеми супернику, діяв різноманітно", - відзначив Луческу.

Раніше, Динамо розгромило Верес.

Коментарі ()