Луческу відреагував на дубль Вербича

Вінгер Динамо Беньямін Вербич постійно створював проблеми Вересу у матчі 17 туру УПЛ.

Про це розповів головний тренер київського клубу Мірча Луческу.

"Вербич зіграв дуже добре. Коли гравець доводить на полі свою спроможність, свою майстерність, це завжди позитивно впливає на гру команди. Він непогано зіграв і з Минаєм, але не так якісно в атаці. Він зіграв дуже добре. У мене запитали, чи привітав я Беньяміна якось особливо. Так, коли інших гравців я привітав один раз, його – двічі, двічі потиснувши йому руку.

Тішить те, що він сьогодні грав комбінаційно зі своїми партнерами. Були ігри, де він намагався більше брати м'яч на себе, діяти індивідуально. Але наша команда грає у комбінаційний футбол. Вербич відкривався і в інших зонах, а не лише у своїй, постійно створював певні проблеми супернику, діяв різноманітно", - відзначив Луческу.