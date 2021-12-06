Вацко: Нагородою Ахметова від УЄФА може пишатися весь український футбол

Президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов заслужено отримав спеціальну нагороду UEFA Football Leadership Award.

Про це заявив експерт і коментатор телеканалів Футбол 1/2/3 Віктор Вацко.

"Я думаю це те, чим ми можемо пишатися. Не тільки Рінат Ахметов, не тільки футбольний клуб Шахтар, а весь український футбол. 25 років Ахметов - президент футбольного клубу Шахтар. Це людина, яка підняла клуб. За президентства Ріната Ахметова - Шахтар перетворився в знаковий клуб українського футболу. Він перетворився на гегемона.

Він виграв Кубок УЄФА. Він перетворився у клуб, який знають в Європі, який регулярно грає в Лізі Чемпіонів, проти якого регулярно грають найвизначніші та найвеличніші футболісти світового футболу. Він перетворився у клуб, який дав європейському футболу прекрасних, якісних футболістів. Ми говоримо про прогрес у розвитку клуба, за президентства Ріната Ахметова, який просто не можна не відзначити. Це дійсно знакова подія. Він стає взірцем для усього українського футболу", - сказав Вацко.