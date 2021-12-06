Джерело - BurBuzz.
На першому місці в футболі завжди буде стояти клуб, а не гравець.
Таку думку висловив головний тренер Зорі Віктор Скрипник, коментуючи переведення Владислава Кочергіна в дубль.
"Я не прихильник таких методів, але Зоря таким рішенням не відкрила Америку. Всюди є подібна практика. На чолі завжди буде стояти клуб, а не персона", - заявив фахівець.
Актуально: Зоря хоче обміняти Кочергіна на Аллах'яра
"У всіх своє життя та контракти. Я тільки радий, якщо мої футболісти продовжують контракти і знаю, що ми з ними продовжимо працювати", - сказав Скрипник.
Нагадаємо, Зоря мінімально переграла Інгулець.