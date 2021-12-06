Головний тренер Зорі розповів про ситуацію з переведенням Владислава Кочергіна в дубль

Джерело - BurBuzz.

На першому місці в футболі завжди буде стояти клуб, а не гравець.

Таку думку висловив головний тренер Зорі Віктор Скрипник, коментуючи переведення Владислава Кочергіна в дубль.

"Я не прихильник таких методів, але Зоря таким рішенням не відкрила Америку. Всюди є подібна практика. На чолі завжди буде стояти клуб, а не персона", - заявив фахівець.

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"У всіх своє життя та контракти. Я тільки радий, якщо мої футболісти продовжують контракти і знаю, що ми з ними продовжимо працювати", - сказав Скрипник.

Нагадаємо, Зоря мінімально переграла Інгулець.