Скрипник: Інгулець мав вбивчий момент, нам пощастило

Луганська Зоря обіграла Інгулець (1:0) у матчі 17-го туру УПЛ завдяки своєму характеру.

Про це заявив головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

"Виграли і добре. Команда вийшла, втягувалася тяжко. Видно було і за стандартами, які проводив Інгулець. Ми без моментів грали, дальні удари. Гра трохи розкрилася, коли ми забили. Хоча за хвилину раніше був вбивчий момент у суперників. Пощастило, можна сказати. Проте заслужена перемога для нас. Беремо її із задоволенням. Вкотре зіграли на нуль - цьому ми раді. Зараз у нас більше характеру, аніж ігрового плану. Такі ігри завжди виграються характером.

Забиваємо зі стандартів? Це збіг обставин. Сьогодні пощастило, ми раді цьому. Є багато компонентів у грі, де можна голи забивати. Там трохи просідаємо. Важлива перемога для настрою, і ми розуміємо, що все попереду", - сказав Скрипник.