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Тер’є оформив хет-трик у звітному турі
Монако розгромило Мец. Результати матчів 17 туру Ліги 1
#Сент-Етьєн, #Ренн, #Ліон, #Бордо

Джерело - Чемпіон.

У 17-му турі французької Ліги 1 Сент-Етьєн вдома зазнав нищівної поразки від Ренна.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
17 тур, 5 грудня

Сент-Етьєн - Ренн 0:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 22 Тер’є, 0:2 - 28 Тер’є, 0:3 - 45 Мекон (авт), 0:4 - 48 Тер’є, 0:5 - 83 Угочукву

Лор'ян - Нант 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 83 Сіпрієн

Монако - Мец 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Діоп, 2:0 - 44 Фолланд, 3:0 - 57 Мартінш, 4:0 - 87 Бен Єддер

Монпельє - Клермон 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 28 Вахі

Реймс - Анже 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Буфаль (пен), 1:1 - 59 Екітіке (пен), 1:2 - 75 Фульджіні

Сьогодні, 5 грудня, у Лізі 1 відбудеться ще два матчів:

18:00. Ніцца - Страсбург

21:45. Бордо - Ліон

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