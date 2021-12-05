Верона здійснила неймовірний камбек у грі з Венецією. Результати матчів Серії А

Коваленко з Сассуоло відіграв 67 хвилин

Джерело - Чемпіон.

У 16-му турі італійської Серії А відбулися три матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А

16 тур, 5 грудня

Болонья - Фіорентина 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 33 Малех, 1:1 - 42 Барроу, 1:2 - 52 Бірагі, 1:3 - 67 Влахович, 2:3 - 83 Хікі

Венеція - Верона 3:4 (3:0)

Голи: 1:0 -12 Чеккароні, 2:0 - 19 Чрнігой, 3:0 - 28 Анрі, 3:1 - 52 (Анрі (авт), 3:2 - 65 Капрарі (пен), 3:3 - 67 Сімеоне, 3:4 - 85 Сімеоне

Спеція - Сассуоло 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Манай, 2:0 - 48 Г'ясі, 2:1 - 66 Распадорі, 2:2 - 79 Распадорі

Сьогодні, 5 грудня, відбудеться два матчі у рамках 16 туру Серії А:

19:00. Сампдорія - Лаціо

21:45. Ювентус - Дженоа