Рангнік: Не можу перетворити гравців МЮ на монстрів пресингу за 2 тижні

Головний тренер Манчестер Юнайтед розповів про свою філософію

Гравці Манчестер Юнайтед досить довго будуть засвоювати ідеї нового головного тренера Ральфа Рангніка.

Про це він розповів порталу Goal.com.

"Я маю прийняти той рівень, на якому зараз знаходиться команда. Тут досить досвідчені та розумні гравці, щоб усвідомлювати це. Я не можу перетворити гравців МЮ на монстрів пресингу за 2, 3 чи 4 тижні", - заявив фахівець.

Актуально: Каррік покинув Манчестер Юнайтед після 15 років у клубі

"Потрібно розуміти, що за гравці у тебе в складі. Я не можу вимагати від них того, що вони зараз не можуть дати. Мій футбол – це не повільний вальс! Мої ідеї не такі вже й далекі від ідей Юргена Клоппа. Це не секрет", - підсумував Рангнік.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед переграв Арсенал.