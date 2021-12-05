Клуби АПЛ можуть включити до контрактів гравців пункт про вакцинацію

Джерело - The Telegraph.
Декілька ТОП-клубів АПЛ задумалися про те, щоб включити до нових контрактів футболістів пункт про повну вакцинацію від коронавірусу.
Про це повідомляє The Telegraph.
Передбачається, що пункт про вакцинацію в контракті убезпечить команду у разі спалахів коронавірусу, оскільки хвороба у гравців протікатиме легше.
У Бундеслізі на суворі заходи щодо нещеплених гравців пішла Баварія. Мюнхенський клуб відмовився платити зарплату нещепленим футболістам, які заразилися, за час карантину.
Нагадаємо, у Баварії був спалах коронавірусу.