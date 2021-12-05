Маліновський: Перемога над Наполі - для вболівальників Аталанти

Італійська Серія А може стати сильнішою найближчим часом.

Таку думку висловив півзахисник Аталанти Руслан Маліновський.

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"Ми дуже раді такому результату. Ці три очки дуже важливі для нас. Ми провели гарний матч, часом були труднощі, але ми грали 90 хвилин та виграли гру. Хочу подякувати вболівальникам, які нас підтримували. Їх було не дуже багато, але ми їх чули. Ця перемога для них", - заявив українець.