Маліновський: Перемога над Наполі - для вболівальників Аталанти

Хейні переміг Діаза та вчетверте захистив титул WBC
Сьогодні 07:27 1122
Байло здобула золото на юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду
Сьогодні 10:30 165
Ліга чемпіонів. Шахтар - Шериф: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:11 2851
Маліновський - найкращий гравець матчу Наполі - Аталанта за версією WhoScored
Сьогодні 08:58 693
Ломаченко - Коммі: матч-центр
Сьогодні 00:13 14270
Маліновський фірмовою "гарматою" забив у ворота Наполі
Вчора 22:10 2210 1
УПЛ. Колос переграв Металіст 1925 у 17 турі
Вчора 21:21 332
УПЛ. Рух зіграв внічию з Ворсклою у 17 турі
Вчора 18:54 356
Відео дня. Різник відбив п'ятий пенальті поспіль і встановив історичний рекорд УПЛ
Вчора 18:41 2273
УПЛ. Верес - Динамо 0:3. Огляд матчу
Вчора 18:11 834
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Відео дня. Каррі влучив у кошик з трибуни
Відео дня. Каррі влучив у кошик з трибуни Андрій Твердохліб
Сьогодні 06:14 448
Хргович - Ахматович: відео нокауту
Хргович - Ахматович: відео нокауту Андрій Твердохліб
Сьогодні 06:08 429
Маліновський фірмовою "гарматою" забив у ворота Наполі
Маліновський фірмовою "гарматою" забив у ворота Наполі Андрій Твердохліб
Вчора 22:10 2208 1
Чалханоглу забив гол прямим ударом із кутового поміж ніг голкіперу
Чалханоглу забив гол прямим ударом із кутового поміж ніг голкіперу Андрій Твердохліб
Вчора 20:54 1282
Циганков забив пенальті, однак Монзуль відмінила взяття воріт через порушення правил
Циганков забив пенальті, однак Монзуль відмінила взяття воріт через порушення правил Андрій Твердохліб
Вчора 19:50 2462
Дубль Вербича приніс Динамо перемогу над Вересом, півзахисник не забивав більше року
Дубль Вербича приніс Динамо перемогу над Вересом, півзахисник не забивав більше року Андрій Твердохліб
Вчора 19:34 310
Відео дня. Різник відбив п'ятий пенальті поспіль і встановив історичний рекорд УПЛ
Відео дня. Різник відбив п'ятий пенальті поспіль і встановив історичний рекорд УПЛ Андрій Твердохліб
Вчора 18:41 2273
Вірус договорняків дістався й кіберспорту
Вірус договорняків дістався й кіберспорту Harry BettMan
Вчора 13:51 304
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років Андрій Твердохліб
Вчора 12:58 1619
Леклер потрапив в аварію у другій практиці Гран-прі Саудівської Аравії
Леклер потрапив в аварію у другій практиці Гран-прі Саудівської Аравії Віктор Слюсаренко
03.12.2021 21:03 419
Щасливі разом: Бех-Романчук опублікувала фото із чоловіком
Щасливі разом: Бех-Романчук опублікувала фото із чоловіком Віктор Слюсаренко
03.12.2021 19:57 854
Договорняки у тенісі більш розповсюджені, ніж у футболі
Договорняки у тенісі більш розповсюджені, ніж у футболі Harry BettMan
03.12.2021 18:43 444
Гравець Барселони потрапив у конфліктну ситуацію з фанатами: Йди сюди. Ти заплатиш за машину?
Гравець Барселони потрапив у конфліктну ситуацію з фанатами: Йди сюди. Ти заплатиш за машину? Віктор Слюсаренко
03.12.2021 13:07 485
Вучевич забив зверху після витонченої передачі Карузо
Вучевич забив зверху після витонченої передачі Карузо Віктор Слюсаренко
03.12.2021 12:03 328
Результативна гра Мемфіс: У НБА стався найбільший розгром в історії
Результативна гра Мемфіс: У НБА стався найбільший розгром в історії Віктор Слюсаренко
03.12.2021 11:04 389
Кров залила обличчя російського хокеїста клубу НХЛ: Він хотів ударити суперника, але постраждав сам
Кров залила обличчя російського хокеїста клубу НХЛ: Він хотів ударити суперника, але постраждав сам Віктор Слюсаренко
03.12.2021 10:29 1254
Трагічна ситуація: У Єгипті тренер помер через святкування голу
Трагічна ситуація: У Єгипті тренер помер через святкування голу Віктор Слюсаренко
03.12.2021 09:23 740
Фанати Манчестер Юнайтед банером підтримали Сульшера
Фанати Манчестер Юнайтед банером підтримали Сульшера Віктор Слюсаренко
02.12.2021 23:36 478
Неймовірно: Лунін здійснив сейв на тренуванні Реала
Неймовірно: Лунін здійснив сейв на тренуванні Реала Віктор Слюсаренко
02.12.2021 20:49 1604
Герой кубкового матчу: Голкіпер забив гол та парирував два пенальті
Герой кубкового матчу: Голкіпер забив гол та парирував два пенальті Віктор Слюсаренко
02.12.2021 20:21 1521
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:53 Футбол Лейпциг звільнив Марша 79
11:42 Футбол У Мілана найкращий старт у Серії А з чемпіонського сезону 2003/04 93
11:30 Футбол Тедеско може очолити РБ Лейпциг 107
11:14 Футбол Реал Сосьєдад - Реал Мадрид 0:2. Огляд матчу 130
10:58 Футбол Клуби АПЛ можуть включити до контрактів гравців пункт про вакцинацію 124
10:50 Футбол Маліновський: Перемога над Наполі - для вболівальників Аталанти 211
10:30 Інше Байло здобула золото на юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду 165
10:14 Футбол Боруссія Дортмунд - Баварія 2:3. Огляд матчу 211
10:11 Футбол Ліга чемпіонів. Шахтар - Шериф: онлайн-трансляція 2851
09:57 Бокс Дерев'янченко - Адамес: відбулася процедура зважування 256
09:44 Хокей Тампа-Бей здолала Бостон. Результати матчів НХЛ 209
09:28 Футбол Вест Гем - Челсі 3:2. Огляд матчу 436
09:14 Баскетбол Сакраменто з Ленем перемогло Кліпперс, Голден Стейт поступився Сан-Антоніо. Результати матчів НБА 244
08:58 Футбол Маліновський - найкращий гравець матчу Наполі - Аталанта за версією WhoScored 693
08:43 Баскетбол Лень допоміг Сакраменто переграти Кліпперс у НБА 260
08:29 Футбол Наполі - Аталанта 2:3. Огляд матчу 739
08:14 Футбол Зоря прийматиме Інгулець. Розклад матчів УПЛ 395
07:27 Бокс Хейні переміг Діаза та вчетверте захистив титул WBC 1122
06:14 Блог Відео дня. Каррі влучив у кошик з трибуни 448
06:08 Блог Хргович - Ахматович: відео нокауту 430
04:22 Бокс Хргович у третьому раунді нокаутував Ахматовича 1285
00:13 Бокс Ломаченко - Коммі: матч-центр 14270
4 Грудня 2021
23:56 Футбол Барселона поступилась Бетісу, Мальорка перемогла Атлетіко. Результати 16 туру Ла-Ліги 986
23:52 Футбол Марсель несподівано поступився Бресту, ПСЖ вирвав нічию у Ланса. Результати 17 туру Ліги 1 747
23:45 Футбол Де Пена зіграв 100-й матч за Динамо 331

Маліновський: Перемога над Наполі - для вболівальників Аталанти

Сьогодні 10:50 211 0
Півзахисник Аталанти поділився думками після матчу з Наполі
#Маліновський, #Аталанта, #Наполі, #Серія А

Джерело - Atalanta Bergamasca Calcio.

Італійська Серія А може стати сильнішою найближчим часом.

Таку думку висловив півзахисник Аталанти Руслан Маліновський.

  АктуальноНаполі - Аталанта 2:3. Огляд матчу

"Ми дуже раді такому результату. Ці три очки дуже важливі для нас. Ми провели гарний матч, часом були труднощі, але ми грали 90 хвилин та виграли гру. Хочу подякувати вболівальникам, які нас підтримували. Їх було не дуже багато, але ми їх чули. Ця перемога для них", - заявив українець.

  Читайте такожМаліновський - найкращий гравець матчу Наполі - Аталанта за версією WhoScored

"Якщо ми продовжимо так само, то чемпіонат стане сильнішим. Наразі ми сконцентровані на наступному матчі. Завжди важко грати з Наполі, але ми виграли. Це дуже важливо", - підсумував Маліновський.

Коментарі ()