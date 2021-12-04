Луческу: Матч з Вересом не варто було навіть розпочинати

Джерело - fcdynamo.com.
Динамо зіграло матч з Вересом у Луцьку на непридатному для футболу полі.
Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.
"Грали на важкому полі. Напевно, не варто було навіть розпочинати цей матч, бо, особливо у першому таймі, поле було замерзле, тверде. Гравці ковзали, важко було зберігати рівновагу, важко контролювати м'яч.
У другому таймі мороз трохи відпустив газон, гравці стали стійкіше триматися і рухатися на футбольному полі, після чого пішли голи. Мої хлопці провели хороший матч та здобули заслужену перемогу", - відзначив Луческу.
Раніше, Динамо у більшості розгромило Верес у 17 турі.