Луческу: Матч з Вересом не варто було навіть розпочинати

Динамо зіграло матч з Вересом у Луцьку на непридатному для футболу полі.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Грали на важкому полі. Напевно, не варто було навіть розпочинати цей матч, бо, особливо у першому таймі, поле було замерзле, тверде. Гравці ковзали, важко було зберігати рівновагу, важко контролювати м'яч.

У другому таймі мороз трохи відпустив газон, гравці стали стійкіше триматися і рухатися на футбольному полі, після чого пішли голи. Мої хлопці провели хороший матч та здобули заслужену перемогу", - відзначив Луческу.