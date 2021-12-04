Баєр знищив Гройтер Фюрт, Гоффенгайм обіграв Айнтрахт. Результати матчів Бундесліги

Результати матчів Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 14 туру Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

14 тур, 04 грудня

Армінія Білефельд - Кельн 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Озкан, 1:1 - 60 Ласме

Аугсбург - Бохум 2:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 23 Польтер, 0:2 - 40 Хольтманн, 0:3 - 45+2 Польтер, 1:3 - 58 Грегорич, 2:3 - 86 Каліджурі

Баєр Леверкузен - Гройтер Фюрт 7:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 12 Адлі, 2:0 - 17 Тапсоба, 2:1 - 33 33 Дудзяк, 3:1 - 45 Хінкепі, 4:1 - 49 Шик, 5:1 - 69 Шик, 6:1 - 74 Шик, 7:1 - 76 Шик

Гоффенгайм - Айнтрахт Франкфурт 3:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 15 Борре, 1:1 - 24 Гайгер, 2:1 - 30 Рюттер, 3:1 - 59 Самаммеку, 3:2 - 72 Пасіенсія

Майнц - Вольфсбург 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Буркгардт, 2:0 - 4 Штах, 3:0 - 90 Лакруа (автогол)

Сьогодні, буде зіграно ще один матч у Бундеслізі.

19:30 Боруссія Д. - Баварія