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УПЛ. Верес - Динамо 0:3. Відео голів

Сьогодні 17:11 312 0
Відео голів матчу Верес - Динамо
УПЛ. Верес - Динамо 0:3. Відео голів
#Вербич, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Динамо здобуло розгромну перемогу над Вересом у рамках 17 туру української Прем'єр-ліги.

21 хвилина. Відео голу Вербича

61 хвилина. Відео голу Вербича

64 хвилина. Відео голу Циганкова

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

17 тур, 4 грудня

Верес - Динамо 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 Вербич, 0:2 - 61 Вербич, 0:3 - 64 Циганков

Верес: Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Нємчанінов, Кучеров(Полюлях 69), Петько, Дахновський(Шестаков С. 78), Панасенко(Гегедош 69), Пасіч Г. (Тимофієнко 78), Сергійчук(Шестаков М. 69)

Запасні: Кичак, Махнєв, Гук, Гечев

Динамо: Бущан, Сидорчук, Вербич(Де Пена 86), Шапаренко, Циганков(Караваєв 86), Миколенко, Гармаш(Кулач 80), Забарний, Буяльський(Лєднєв 88), Сирота, Кендзьора(Тимчик 79)

Запасні: Бойко, Шепелєв, Шабанов, Андрієвський

Попередження: Панасенко 4, Дахновський 15, Шапаренко 25, Гончаренко 32, Пасіч 50

Червона картка: Нємчанінов 87

Нагадаємо, Шахтар розгромив Львів.

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