Вукоєвич: Вся Європа дивиться на УПЛ – на таких полях, як у Луцьку, не можна грати

Асистент Мірчі Луческу розповів про стан поля на стадіоні Авангард, на якому кияни грають із Вересом

Джерело - УПЛ Online.

Поле Авангард у Луцьку, на якому Верес приймає Динамо, не придатне для гри.

Про це заявив асистент Мірчі Луческу Огнєн Вукоєвич.

"Так, на жаль, сьогодні про футбол важко говорити. Поле дуже погане. Неможливо на ньому грати. Думаю, треба захищати футболістів та їхнє здоров'я", - заявив Вукоєвич.

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"Тут є гравці збірної України. Сподіваюся, всі здорові покинуть це поле після матчу. Уся Європа дивиться на наш чемпіонат. На таких полях не можна грати", - сказав тренер.

Нагадаємо, Динамо може віддати кількох гравців в оренду європейському клубу.