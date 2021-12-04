Головний тренер Ман Сіті поділився думкою про Олександра Зінченка

Джерело - Manchester Evening News.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не скаржиться на відсутність ігрового часу.

Про це заявив головний тренер "містян" Пеп Гвардіола.

"Такі гравці нам завжди допомагають. Аке – приклад для нас, як і Зінченко. Від них жодних скарг, тільки тренуються, тренуються та тренуються", - заявив наставник.

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"Вони дуже гарно грають, немає претензій. Очевидно, що така їхня поведінка, коли вони не виходять на поле, сприяє їхньому гарному виступу, коли вони отримують шанс", - сказав Гвардіола.

Нагадаємо, Ман Сіті з Зінченком здолав Астон Віллу.